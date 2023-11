SIGA O SCA NO

A Senhora: Sofia Rosa de Jesus dos Santos

Faleceu dia 18/11/23 às 19:50 horas em São Carlos com 90 anos de idade.

Era viúva do Sr. Jonoario Antonio dos Santos e deixa os filhos: Manoel Joaquim, Geraldo, Guilherme, Antonio, Geny Regina, Lindaura, Izaura, Eduardo, familiares e Amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/11/23 às 15:15 horas saindo o féretro do(a) R: Jose de Alencar, 539 Costa do sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 10/08/33.

O Senhor: Hamilton Baffa

Faleceu dia 18/11/23 às 19:45 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Ana Maria Batista Baffa e deixa os filhos: Andrea Baffa, Leandro Baffa, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/11/23 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/12/43.

O Senhor: Edemar Antonio Waldemarin

Faleceu dia 18/11/23 às 11:05 horas em São Carlos com 83 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Aguita Eves Iroldi Waldemarin e deixa as filhas: Mara Lucia c/c Paulo, Marcia Andreia c/c Valter, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/11/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Av; Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 18/02/40.

A Senhora: Ilda Maria Stocco do Prado

Faleceu dia 17/11/23 às 21:25 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 93 anos de idade.

Era viúva do Sr. Joaquim Batista do Prado e deixa o filho: José Donizete c/c Lia Carla, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Tambaú.

O sepultamento deu-se no dia 18/11/23 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Memorial Caliman para o Cemitério Municipal de Tambaú.

Data de nascimento: 15/12/1929.

O Senhor: João Bortolon

Faleceu dia 17/11/23 às 18:25 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 87 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Ana Cavalmoretti Bortolon e os filhos: Tereza Sueli c/c Jaime, Antonio João c/c Fernanda, Márcia c/c Odair, Márcio c/c Cristiane, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/11/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 25/11/1936.

O Senhor: Julian Munhoz

Faleceu dia 17/11/23 às 06:00 horas em Guariba com 83 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 17/11/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Guariba.

Data de nascimento: 26/01/1940.

