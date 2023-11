O Senhor: Argemiro Brunelli

Faleceu dia 15/11/23 às 03:10 horas em São Carlos com 84 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Aparecida Antonia A. Brunelli e os filhos: Maria Edilene B. Melle, Maria Silvia Brunelli Caldas de Souza, Sueli Ap. Brunelli Cristinelli, Argemiro Brunelli Filho, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 15/11/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Dourado para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 29/04/39.

A Senhora: Ivone Montecino

Faleceu dia 14/11/23 às 23:20 horas em Itirapina com 76 anos de idade.Deixa os filhos: Cristina de Fatima Kapp Gonçalves de Azevedo c/c Benedito, Norberto Carlos Kapp, netas, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 15/11/23 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) direto para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 21/06/47.

A Senhora: Mercedes Malachias

Faleceu dia 14/11/23 às 15:54 horas em São Carlos com 88 anos de idade.Era viúva do Sr. Jose Alves e deixa os filhos: Cleusa de Fatima, Jose Roberto, Antonio Donizete c/c Sonia, Celia Cristina, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 15/11/23 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Rua Jose de Alencar, 539 - Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/12/34.

O Senhor: Apparecido Rosalem

Faleceu dia 15/11/23 às 11:40 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Erminda Maria Zanin Rosalem e deixa as filhas: Margarete Maria Zanin Rosalem, Magda Elisa Zanin Rosalen, Mauriceia Regina Zanin Rosalen, familiares e amigos. Seu corpo foi trasladado para Itirapina.

O sepultamento dar-se-á no dia 16/11/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Itirapina.

Data de nascimento: 07/12/53.

A Senhora: Márcia Luiz dos Santos

Faleceu dia 14/11/23 às 05:35 horas em São Carlos com 78 anos de idade.

Era divorciada e deixa o neto: Cleiton Bezerra da Silva, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/11/23 às 17:30 horas saindo o féretro do(a) Direto para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/05/45.

A Senhora: Ana Aparecida Cezario Teixeira

Faleceu dia 14/11/23 às 03:30 horas em Dourado com 64 anos de idade.

Era solteira, filha de Sebastião Cezario e Maria Barbosa Cezario e familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/11/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 02/09/1959.

A Senhora: Silvia Mazzoti Baston

Faleceu dia 14/11/23 às 01:55 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 93 anos de idade.

Era viúva do Sr. Ridente Baston e deixa a filha: Cláudia Aparecida Baston, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/11/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 06/10/1930.

A Senhora: Esmeralda da Conceição Nunes

Faleceu dia 14/11/23 às 00:11 horas em São Carlos com 102 anos de idade.

Era viúva do Sr. Antonio Augusto Ferreira e deixa os filhos: Eliza, viúva, Jorgina c/c Manoel, Emilia c/c José, Fernando c/c Maria, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/11/23 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol. para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/10/1921.

O Senhor: Wilson Simões

Faleceu dia 13/11/23 às 21:35 horas em São Carlos com 62 anos de idade.

Era solteiro, filho de Jair Simões e Catarina Rosa Simões e deixa os irmãos: Sandra, Roberto Richard, Rosana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/11/23 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório no Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/10/1921.

A Senhora: Débora Flanimo de Freitas

Faleceu dia 13/11/23 às 17:00 horas em Matão com 47 anos de idade.

Era solteira e deixa os filhos: Sigrith, Bruno, João, Pedro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/11/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 06/10/1976.

