A Senhora: Alda Alves Margarido Vicentini

Faleceu dia 12/11/23 às 19:30 horas em São Carlos com 85 anos de idade.

Era viúva do Sr. Edmilson Vicentini e deixa os filhos: Elaine, viúva,

Edmilson, Evandro, Ellen, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 13/11/23 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol. para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/11/1937.

A Senhora: Diva da Silveira Marcomini

Faleceu dia 11/11/23 às 13:05 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 85 anos de idade.

Era viúva do Sr. João Marcomini e deixa os filhos: Gilson c/c Cimara, Camila c/c Eduardo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/11/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 03/04/1938.

O Senhor: Antonio Sebastião Pandini

Faleceu dia 11/11/23 às 12:35 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 92 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Sebastiana Bocatti Pandini e a filha: Rita de Cássia, viúva de Antonio Carlos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/11/23 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 27/05/1931.

O Senhor: Damião Vieira da silva

Faleceu dia 09/11/23 às 22:00 horas em Matão com 86 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Ivanete Nunes Silva e os filhos: Rosangela, Rosiane, José Roberto, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/11/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 20/03/1937.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA..

A família da Senhora: Maria Aparecida Brisolari Marrega

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 15/11/2023 (Quarta-feira) às 19:00 horas na Igreja Nossa Senhora das Graças no Bairro Nova Estância.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

