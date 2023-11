SIGA O SCA NO

O Senhor: João Espim

Faleceu dia 06/11/23 às 20:57 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Amélia de Camargo Espim e os filhos: Regiane c/c Antonio, Fábio c/c Ana, Ivan c/c Iracy, Reginaldo, solteiro, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 07/11/23 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/06/1934.

A Senhora: Vitalina Larocca Massoli

Faleceu dia 06/11/23 às 10:25 horas em São Carlos com 93 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Massoli e deixa os filhos: Maria Celia, Nivaldo Jose, Silvia Helena, Ivan, Leila, netos, bisnetos, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 07/11/23 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 - Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 17/11/29.

O Senhor: Manoel Merenda

Faleceu dia 06/11/23 às 05:30 horas em Matão com 88 anos de idade.

Era divorciado e deixa os filhos: Francisco, Reginaldo, João, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/11/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 03/07/1993.

A Senhora: Aurelina Maria de Jesus dos Santos

Faleceu dia 04/11/23 às 11:50 horas em Cezário Langer com 77 anos de idade.

Era viúva e deixa os filhos: Ana Lucia, Mauricio, Bruno, Telma, familiares e amigos. Seu corpo foi trasladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 05/11/23 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 06/11/45.

A Senhora: Maria de Lourdes de Souza

Faleceu dia 04/11/23 às 11:00 horas em São Carlos com 93 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Antonio de Souza e deixa os filhos: Maria da Cruz, Diva Maria, Ilda Maria, Carmelita Maria, Moacir José,Helena Maria,José Antonio, Luiz Carlos, Irene Maria, Ricardo José, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/11/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) R: José de Alencar,539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 17/03/30.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA..

A família do Senhor: Lair Norberto Bonadio

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 09/11/2023 (Quinta-feira) às 19:00 horas na Igreja Santo Antonio de Pádua.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

