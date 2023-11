A Senhora: Aurelina Maria de Jesus dos Santos

Faleceu dia 04/11/23 às 11:50 horas em Cezario Langer com 77 anos de idade.Era viúva e deixa os filhos: Ana Lucia, Mauricio, Bruno, Telma, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Dourado.O sepultamento deu-se no dia 05/11/23 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 06/11/45.

A Senhora: Maria de Lourdes de Souza

Faleceu dia 04/11/23 às 11:00 horas em São Carlos com 93 anos de idade.Era viúva do Sr. José Antonio de Souza e deixa os filhos: Maria da Cruz, Diva Maria, Ilda Maria, Carmelita Maria, Moacir José,Helena Maria,José Antonio, Luiz Carlos, Irene Maria, Ricardo José, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 05/11/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) R: José de Alencar,539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 17/03/30.

A Senhora: Maria Pelayo Gijon

Faleceu dia 03/11/23 às 21:30 horas em São Carlos com 91 anos de idade.Deixa os filhos: Marcos Manoel Rubert Pelayo c/c Cibele de Lourdes de Santi Rubert, Roberto Rubert Pelayo c/c Ana Maria Freitas Rubert, familiares e amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 04/11/23 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Avenida São Carlos, 918 Centro para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/04/1932.

O Senhor: Lair Norberto Bonadio

Faleceu dia 03/11/23 às 11:52 horas em São Carlos com 78 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Deise Lorza Bonadio e o filho: Emerson Bonadio, familiares e amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 04/11/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Avenida São Carlos, 918 Centro para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 13/05/1945.

