28 Out 2023 - 15h17

A Senhora: Adelaide Rosa de Jesus Rangel

Faleceu dia 28/10/23 às 07:14 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Era viúva do Sr. Sebastião Rangel e deixa os filhos: Luzia Rangel c/c Vicente, Wanda Rosa c/c Anesio, Saulo Rosa c/c Silvana, Cleuza Rosa c/c Nelson, Cleide Rosa c/c Claudemir, Jose Mauro c/c Benedita,

Sebastião Aparecido c/c Celia, Rosane Rosa c/c Jose Carlo, Maria Regina, Ivone Rosa, familiares e amigos.

O velório será realizado a partir das 12:45 e o sepultamento dar-se-á no dia 28/10/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Rua Jose de Alencar, 539 - Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/05/36.

A Senhora: Yolanda Chiachero Politano

Faleceu dia 28/10/23 às 04:29 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era viúva do Sr. Rocco Politano e deixa os filhos: Paulo Rogerio Politano c/c Marilene Cogo Politano, Mario Sergio Politano c/c Celia Politano, netos, familiares e amigos.

O velório será realizado no dia 29/10/23 à partir das 11:45 e o sepultamento dar-se-á às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 - Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 23/07/31.

O Senhor: André Luis dos Santos

Faleceu dia 27/10/23 às 11:58 horas em São Carlos com 40 anos de idade.

Deixa a mãe Cleusa Corrêa dos Santos, irmãos, familiares e amigos.

O velório será realizado a partir das 12:00 e o sepultamento dar-se-á no dia 28/10/23 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 13/03/83.

