SIGA O SCA NO

27 Out 2023 - 14h09

27 Out 2023 - 14h09 Por Da redação

Nova Funerária -

A Senhora: Maria Aparecida Gonçalves da Silva

Faleceu dia 27/10/23 às 02:16 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Benedito da Silva e os filhos: Gilmar, Geane, Gilmara, Giselda, Gislaine, Geovana e Gilson.

O velório será realizado a partir das 12:15 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 27/10/23 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) R. José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 09/01/1953.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também