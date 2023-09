SIGA O SCA NO

A Senhora: Fátima Aparecida Bianchi

Faleceu dia 30/09/23 às 04:20 horas em São Carlos com 67 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Antonio Carlos de Almeida e as filhas: Tabata Bianchi Oliveira Pedrino, Suele Bianchi Oliveira, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 30/09/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Avenida São Carlos, 918 para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 17/02/1956.

A Senhora: Aparecida de Lourdes Fazazani

Faleceu dia 29/09/23 às 19:00 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Era solteira, filha de Jaine Fazzani e Adelina Sebin Fazzani e deixa irmãos, cunhados e sobrinhos.

O Velório será realizado a partir das 10:15 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 30/09/23 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/03/1946.

O Senhor: Aparecido Donizeti Brazilino Francisco

Faleceu dia 29/09/23 às 14:00 horas em Brotas com 60 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Ivani dos Santos Francisco e os filhos: Daniel c/c Luana, Ednéia c/c Welson,Monique, Lucas, Tainá, solteiros.

Seu corpo foi trasladado para Dourado.

O sepultamento dar-se-á no dia 30/09/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 09/09/1963.

O Senhor: José Cândido Purfirio da Cruz

Faleceu dia 29/09/23 às 13:35 horas em São Carlos com 61 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rosimeire Geraldi Purfirio da Cruz e as filhas: Angélica Cristina da Cruz c/c André Luiz, Milena Beatriz da Cruz c/c Jhessy Reinaldo, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 30/09/23 às 09:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 14/01/1962.

A Senhora: Apparecida Brassarotti Lino

Faleceu dia 29/09/23 às 09:20 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Benedicto Aparecido Lino e o filho: Carlos Alberto Lino c/c Carmen, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 29/09/23 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/08/1934.

A Senhora: Francisca de Jesus Lima

Faleceu dia 29/09/23 às 06:00 horas em Américo Brasiliense com 81 anos de idade.

Era viúva do Sr. Agenor Barbosa de Lima e deixa os filhos: Osvaldo, Oscar, Claudenei, Rosinei, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 29/09/23 no Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 03/03/1942.

A Senhora: Narzira da Costa Fhal

Faleceu dia 29/09/23 às 00:27 horas em São Carlos com 85 anos de idade.

Era viúva do Sr. Eduardo Fhal e deixa as filhas: Vânia c/c Jeferson, Rosimeire c/c Alan, Silvia Helena c/c Frank, Maria Cristina, Elizangela, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 29/09/23 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/04/1938.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família do Senhor: José Francisco de Lima

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 30/09/2023 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja São Francisco de Assis. Rua Ceará, 480 Jardim Pacaembu.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família da Senhora: Ermelinda de Oliveira Souza

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 01/10/2023 (Domingo) às 18:30 horas na Igreja Santo Antonio.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

