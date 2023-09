SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

A Senhora: Virginia Bolini Deberaldini

Faleceu dia 25/09/23 às 23:00 horas em Matão com 87 anos de idade.

Era viúva do Sr. Aparecido Deberaldini e os filhos: Elina, Wilson, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-´´a no dia 26/09/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 04/09/1936.

O Senhor: Antonio Alberconi

Faleceu dia 25/09/23 às 20:00 horas em Matão com 87 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Idalina Gedolin e os filhos: Zenaide, Norma, Valdeno, Marli, Valdecir, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 26/09/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/02/1936.

O Senhor: Orlando Rosa de Camargo

Faleceu dia 25/09/23 às 16:50 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria L. O. de Camargo e deixa irmã, nora, neta.

O Velório será realizado a partir das 12:15 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 26/09/23 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 V. Costa do Sol para o Cemitério

Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/08/1937.

A Senhora: Ermelinda de Oliveira Souza

Faleceu dia 25/09/23 às 06:36 horas em São Carlos com 83 anos de idade.

Era viúva do Sr. Benedito de Souza e deixa os filhos: José Samuel c/c Lucimara Ferreira de Souza, Edson Luiz, Ana Maria, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/09/23 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Avenida São Carlos, 918 Centro para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/05/1940.

Senhora: Santina Rossi Possa.

Faleceu dia 25/09/23 às 06:30 horas em Matão com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Aristides Possa e os filhos: Vanderlei, Vanda, Valdecir, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/09/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/06/1935.

O Senhor: Affonso Sotopietra

Faleceu dia 25/09/23 às 05:00 horas em Matão com 92 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Mafalda Assaiante Sotopietra e os filhos: Araci, Maria Helena, Sueli, Maria de Fátima, Silvio, Sidney, Zilda, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/09/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 01/02/1931.

O Senhor: Divino Aparecido dos Santos

Faleceu dia 24/09/23 às 18:43 horas em S.C.das Palmeiras com 56 anos de idade.

Era solteiro, filho de Venâncio Gonçalves dos Santos e Francisca Rodrigues Ferreira, os filhos: Diego, Ruan, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/09/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 14/12/1966.

A Senhora: Ruth da Silva Ferreira

Faleceu dia 24/09/23 às 15:00 horas em Matão com 81 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Antonio Carlos Ferreira e os filhos: Antonio Carlos, Graziela, Paulo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/09/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 08/08/1941.

O Senhor: Jorge Geraldo

Faleceu dia 24/09/23 às 10:30 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rosa Aiello Geraldo e os filhos: Rita de Cássia c/c Osvaldo, Raquel Cleusa, Rosimeire Claudete, solteiras, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/09/23 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/03/1931.

O Senhor: José Francisco de Lima

Faleceu dia 24/09/23 às 05:03 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Sônia Aparecida Gialorenço de Lima, o filho: José Victor Gialorenço de Lima, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/09/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Igreja São Francisco de Assis no Jardim Pacaembú para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/07/1946.

A Senhora: Iolanda Godoi Garbim

Faleceu dia 23/09/23 às 20:25 horas em São Carlos com 76 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Gilberto Garbim, o filho: Robson Garbim, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 24/09/23 às 12:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 01/06/1947.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Argentina Pereira de Lima

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 29/09/2023 (sexta-feira) às 19:30 horas na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora(Educandário). Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

Leia Também