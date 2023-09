SIGA O SCA NO

A Senhora: Ermelinda de Oliveira Souza

Faleceu dia 25/09/23 às 06:36 horas em São Carlos com 83 anos de idade.

Era viúva do Sr. Benedito de Souza e deixa os filhos: José Samuel c/c Lucimara Ferreira de Souza, Edson Luiz, Ana Maria, solteiros, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 25/09/23 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Avenida São Carlos, 918 Centro para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/05/1940.

O Senhor: Jorge Geraldo

Faleceu dia 24/09/23 às 10:30 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rosa Aiello Geraldo e os filhos: Rita de Cássia c/c Osvaldo, Raquel Cleusa, Rosimeire Claudete, solteiras, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 25/09/23 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/03/1931.

O Senhor: José Francisco de Lima

Faleceu dia 24/09/23 às 05:03 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Sônia Aparecida Gialorenço de Lima, o filho: José Victor Gialorenço de Lima, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/09/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Igreja São Francisco de Assis no Jardim Pacaembú para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/07/1946.

A Senhora: Iolanda Godoi Garbim

Faleceu dia 23/09/23 às 20:25 horas em São Carlos com 76 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Gilberto Garbim, o filho: Robson Garbim, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 24/09/23 às 12:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 01/06/1947.

O senhor: Adalton Nunes da Costa

Faleceu dia 23/09/23 às 16:13 horas em São Carlos com 54 anos de idade.

Era solteiro, filho de Arézio Gomes da Costa e deixa sua mãe: Maria de Almeida Nunes da Costa e familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/09/23 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/09/1969.

A Senhora: Argentina Pereira de Lima

Faleceu dia 23/09/23 às 09:15 horas em São Carlos com 93 anos de idade.

era viúva do Sr. Antonio Amâncio Filho e deixa os filhos: Elzo c/c Fátima, Luiz Antonio c/c Angela, Henrique Roberto c/c Sônia, Sônia Roseli viúva, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/09/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/03/1930.

A Senhora: Arlinda Baptista Ramos

Faleceu dia 23/09/23 às 09:00 horas em Matão com 81 anos de idade.

Deixa os filhos: Ione, Irineu, Adauto, Lino, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/09/23 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 16/03/1942.

A Senhora: Alzira Medeiros Cobrelo

Faleceu dia 22/09/23 às 09:20 horas em Jaú com 89 anos de idade.

Era viúva do Sr. Manoel Cobrelo e deixa os filhos: Sebastião c/c Maria Isabel c/c Carlos, Antonia, viúva, Rosane, solteira, Benedito c/c Alessandra, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 23/09/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/02/1934.

O Senhor: Benedicto Gonçalves

Faleceu dia 22/09/23 às 03:30 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Luzia G. Gonçalves e deixa os filhos: Cristiane Aparecida, Zeferino Gonçalves, Cleber Aparecido c/c Viviane, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 22/09/23 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 V. Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/09/1953.

A Senhora: Sueli Rosani Marasca

Faleceu dia 21/09/23 às 16:30 horas em Ribeirão Preto com 70 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Luiz Antonio Marasca e os filhos: Luiz, Suelen, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 22/09/23 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Matão para o Cemitério Parque dos Lírios em Araraquara.

Data de nascimento: 08/05/1953.

A Senhora: Jane Donizetti Mendes

Faleceu dia 21/09/23 às 07:00 horas em São Carlos com 44 anos de idade.

Era solteira, filha de João Mendes e Osnilda Bortolotti Mendes e deixa o irmão: Jone Donizeti Mendes c/c Sandra Alves de Lima, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 22/09/23 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/05/1979.

