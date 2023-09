SIGA O SCA NO

A senhora: Alzira Medeiros Cobrelo

Faleceu dia 22/09/23 às 09:20 horas em Jaú com 89 anos de idade.

Era viúva do Sr. Manoel Cobrelo e deixa os filhos: Sebastião c/c Maria Isabel c/c Carlos, Antonia, viúva, Rosane, solteira, Benedito c/c Alessandra, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Carlos.

O Velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 23/09/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/02/1934.

O Senhor: Benedicto Gonçalves

Faleceu dia 22/09/23 às 03:30 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Luzia G. Gonçalves e deixa os filhos: Cristiane Aparecida, Zeferino Gonçalves, Cleber Aparecido c/c Viviane, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 22/09/23 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 V. Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/09/1953.

A Senhora: Sueli Rosani Marasca

Faleceu dia 21/09/23 às 16:30 horas em Ribeirão Preto com 70 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Luiz Antonio Marasca e os filhos: Luiz, Suelen, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 22/09/23 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Matão para o Cemitério Parque dos Lírios em Araraquara.

Data de nascimento: 08/05/1953.

A Senhora: Jane Donizetti Mendes

Faleceu dia 21/09/23 às 07:00 horas em São Carlos com 44 anos de idade.

Era solteira, filha de João Mendes e Osnilda Bortolotti Mendes e deixa o irmão: Jone Donizeti Mendes c/c Sandra Alves de Lima, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 22/09/23 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/05/1979.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família do Senhor: Izael Tadeu Barnabé

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 24/09/2023 (Domingo) às 17:30 horas na Igreja Santo Expedito.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos

