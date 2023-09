SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

O Senhor: Benedito Alves

Faleceu dia 21/09/23 às 01:55 horas em São Carlos com 69 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Isabel Aparecida Regina Bergamasco Alves e os filhos: Adriano c/c Vanessa, Andréa c/c Fernando, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Dourado.

O sepultamento dar-se-á no dia 21/09/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 03/07/1954.

A Senhora: Silvana da Conceição Escovar

Faleceu dia 21/09/23 às 13:40 horas em São Carlos com 55 anos de idade.

Era solteira, filha de João Escovar e deixa a mãe: Elvira Giangrossi Escovar e as filhas: Nayara Aparecida, Ariane Cristina, Julia Beatriz, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 21/09/23 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 27/05/1968.

A Senhora: Elisangela Marlei Vaccari da Cruz

Faleceu dia 20/09/23 às 09:03 horas em Água Vermelha com 48 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Antonio Carlos da Cruz, o filho: Bruno Fellipe Vaccari da Cruz, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 21/09/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/09/1974.

O Senhor: Norival dos Santos

Faleceu dia 19/09/23 às 18:50 horas em Ibaté com 78 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Marlene Galli dos Santos e os filhos: Célio c/c Edilaine, Sirlene c/c Osmar, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/09/23 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 18/04/1945.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família do Senhor: Izael Tadeu Barnabé

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 24/09/2023 (Domingo) às 17:30 horas na Igreja Santo Expedito.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos

