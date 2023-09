SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

O Senhor: João Molinari

Faleceu dia 18/09/23 às 17:30 horas em Matão com 72 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Euflozina Pinheiro Molinari e os filhos: Sérgio, Sirlei, Sandra, Valdir, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 19/09/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 29/11/1950.

A Senhora: Luzia de Oliveira Camilo

Faleceu dia 19/09/23 às 02:15 horas em São Carlos com 74 anos de idade.

Era viúva e deixa os filhos: Márcia Camilo Dias c/c Luis Carlos Dias, Gilberto Aparecido Dias c/c Milene Fernandes Spósito, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 10:15 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 19/09/23 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/06/1949.

A Senhora: Mercedes Lourenco de Arruda

Faleceu dia 17/09/23 às 11:00 horas em Matão com 72 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Antonio Pereira de Arruda e os filhos: Isaias, Rutinéia, Isaac, Lucinéia, Nilcéia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/09/23 às 13:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 01/10/1950.

O Senhor: José Luiz Ferreira

Faleceu dia 17/09/23 às 00:15 horas em São Carlos com 96 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Vitalina Francisca dos R. Ferreira e deixa os filhos: João c/c Laura, Rosalina c/c Vanderlei, Antonio Luiz, Ana Maria, Sebastiana Aparecida, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 17/09/23 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) R: José de Alencar, 539 Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/09/27.

