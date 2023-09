O Senhor: Jose Luiz Ferreira

Faleceu dia 17/09/23 às 00:15 horas em São Carlos com 96 anos de idade.Era viúvo da Sra. Vitalina Francisca dos R. Ferreira e deixa os filhos: João c/c Laura, Rosalina c/c Vanderlei, Antonio Luiz, Ana Maria, Sebastiana Aparecida, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 11:45 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 17/09/23 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) R: Jose de Alencar, 539 Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/09/27.

A Senhora: Aparecida Alves de Freitas Dias

Faleceu dia 16/09/23 às 20:50 horas em São Carlos com 91 anos de idade.Era viúva e deixa os filhos: Sergio c/c Marlene, Sidnei, Laudiceia, Valdineia c/c Milton, Nilceia c/c Valdemir, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 10:45 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 17/09/23 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 01/08/32.

O Senhor: Izael Tadeu Barnabé

Faleceu dia 16/09/23 às 09:20 horas em São Carlos com 68 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Rosa Marlene Thuglia e deixa os filhos: Daiane Thuglia Barnabé Valentin, Patrick Thuglia Barnabé, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 16/09/23 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Av: São Carlos, 918 Centro para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 23/04/55.

A Senhora: Albina Morales Baptistella

Faleceu dia 15/09/23 às 12:40 horas em São Carlos com 93 anos de idade.Era viúva do Sr. Antonio Baptistella e deixa os filhos: João Baptistella c/c Darci, Donizetti Aparecido Baptistella c/c Oraide, Antonio Marcos Baptistella c/c Andréia.O sepultamento deu-se no dia 16/09/23 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/01/1930.

Leia Também