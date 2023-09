SIGA O SCA NO

A Senhora: Maria da Gloria Merola

Faleceu dia 09/09/23 em Américo Brasiliense com 78 anos de idade.Era viúva do Sr. Maurilio Jader Merola e deixa os filhos: Maria, Marco, Michele, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 10/09/23 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório de Américo Brasiliense para o Crematório de Piracicaba.

Data de nascimento: 20/02/45.

O Senhor: Jefferson Ferreira Trindade

Faleceu dia 09/09/23 às 21:00 horas em São Carlos com 37 anos de idade.Era Solteiro e deixa o filho: Richard, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 10/09/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 31/05/86.

