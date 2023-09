SIGA O SCA NO

O Senhor: Josué Ferreira Diniz

Faleceu dia 01/09/23 às 10:15 horas em São Carlos com 64 anos de idade.

Era solteiro, filho de Antonio Fereira Diniz e Maria do Carmo Alexandre Diniz e deixa irmãos e sobrinhos.

O Velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 02/09/23 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

//data de nascimento: 08/09/1958.

O Senhor: Brasil Alves

Faleceu dia 01/09/23 às 04:00 horas em São Carlos com 75 anos de idade.

Deixa o filho: Daniel Alves, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 01/09/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Direto para o Cemitério

Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 08/11/49.

A Senhora: Paulina Custódio de Souza

Faleceu dia 31/08/23 às 01:35 horas em São Carlos com 101 anos de idade.

Era viúva do Sr. Benedito de Souza e deixa os filhos: José Carlos de Souza c/c Vera Lúcia, Matilde, Margarida de Souza Hernandez, viúva, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 31/08/23 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/06/1922.

O Senhor: Jovino Bueno

Faleceu dia 30/08/23 às 22:40 horas em São Carlos com 81 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Efigenia Margarida de Oliveira Bueno e deixa os filhos: José Orlando c/c Cristiane, Sérgio Donizete c/c Ana Paula, Lucélia de Cássia c/c Gustavo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 31/08/23 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/04/1942.

