O Senhor: André Lopes Motta

Faleceu dia 29/08/23 às 05:50 horas em São Carlos com 45 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Jussara Aparecida Braga Ribeiro, a filha, Daiane Cristina de Mattos Motta, e deixa os Pais, os Irmãos, familiares e amigos.

O velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 30/08/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/02/78.

A Senhora: Teresinha Ferreira

Faleceu dia 29/08/23 às 08:50 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Deixa a filha Roseli Ferreira, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 29/08/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 31/08/1943.

A Senhora: Luzia Leite Lacrois

Faleceu dia 27/08/23 às 21:05 horas em Itirapina com 85 anos de idade.

Era viúva e deixa os filhos: Fernanda Cristina, Fabiana Aparecida, Paulo Sérgio, Carlos Eduardo, Estelia Fabiana, Junior Vanderlino, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 28/08/23 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Itirapina.

Data de nascimento: 16/07/1938.

