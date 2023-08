SIGA O SCA NO

A Senhora: Nelci de Paula

Faleceu dia 25/08/23 às 12:00 horas em Matão com 64 anos de idade.

Era solteira e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/08/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 07/10/1958.

A Senhora: Julieta Ibelli Lazarini

Faleceu dia 25/08/23 às 17:37 horas em São Carlos com 90 anos de idade.

Era viúva do Sr. Jose Durval Lazarini e deixa os filhos: Angelo Lazarini Neto c/c Rosangela, Maria Cristina Lazarini Zabeu c/c Eduardo, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 26/08/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 28/09/33.

O Senhor: José Cássio Marangoni

Faleceu dia 25/08/23 às 12:48 horas em São Carlos com 71 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Urbana Maria Pereira Marangoni e as filhas: Andrea Cassia Marangoni, Adriana Marcia Marangoni, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/08/23 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 - Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/03/52.

A Senhora: Maria Cândido Chagas Rodrigues

Faleceu dia 24/08/23 às 17:53 horas em São Carlos com 100 anos de idade.

Era viúva do Sr. Onofre Rodrigues e deixa os filhos: Carlos c/c Vâmia, Ricardo c/c Denise, Cristiano c/c Valeska, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Paulo.

O sepultamento deu-se no dia 25/08/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Cemitério Parque Morumbi para o Cemitério Parque Morumbi em São Paulo.

Data de nascimento: 16/04/1923.

A Senhora: Maria Benedita Reami Augusto

Faleceu dia 24/08/23 às 17:25 horas em São Carlos com 78 anos de idade.

Era viúva do Sr. Jurandir Augusto e deixa os filhos: Luzia de Fátima Augusto Lucatti c/c Dirceu, Danieli Eloisa Augusto Alonso c/c Carlos, Sérgio Donizete Augusto, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/08/23 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Igreja Santa Isabel para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/05/1945.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família do Senhor: Laudelino Madiolo

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 26/08/2023 (Sábado) às 18:00 horas na Igreja de Nossa Senhora Aparecida.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família da Senhora: Maria de Fátima Pereira Marquetti

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 26/08/2023 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja de Nossa Senhora do Carmo.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

