A Senhora: Maria Cândido Chagas Rodrigues

Faleceu dia 24/08/23 às 17:53 horas em São Carlos com 100 anos de idade.

Era viúva do Sr. Onofre Rodrigues e deixa os filhos: Carlos c/c Vâmia, Ricardo c/c Denise, Cristiano c/c Valeska, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Paulo.

O sepultamento dar-se-á no dia 25/08/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Cemitério Parque Morumbi para o Cemitério Parque Morumbi em São Paulo.

Data de nascimento: 16/04/1923.

A Senhora: Maria Benedita Reami Augusto

Faleceu dia 24/08/23 às 17:25 horas em São Carlos com 78 anos de idade.

Era viúva do Sr. Jurandir Augusto e deixa os filhos: Luzia de Fátima Augusto Lucatti c/c Dirceu, Danieli Eloisa Augusto Alonso c/c Carlos, Sérgio Donizete Augusto, solteiro, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 25/08/23 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Igreja Santa Isabel para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/05/1945.

A Senhora: Sebastiana Pereira Amorim

Faleceu dia 24/08/23 às 06:00 horas em Matão com 69 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria das Neves Pereira Amorim e os filhos: Adriana, Luciano, Andréia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/08/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 19/03/1954.

O Senhor: José Antonio Cavalmoretti

Faleceu dia 24/08/23 às 01:40 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 62 anos de idade.

Era filho de Jorge Cavalmoretti e deixa a mãe: Luiza Bernardino Cavalmoretti, os filhos: Natália, João Vitor, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/08/23 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 20/08/1961.

O Senhor: Antonio Fachini Finhana

Faleceu dia 23/08/23 às 23:20 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa os filhos: Alexandre c/c Valéria, Adriana c/c Paulo, Gabriel c/c Rosana, Maurício, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 25/08/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 06/05/1946.

O Senhor: Antonio Gandolfine

Faleceu dia 23/08/23 às 22:04 horas em São Carlos com 99 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Adalgiza de Souza Gandolfine e os filhos: Luiz Carlos c/c Antonia, Magali c/c Julio, Alda c/c Walter, Luzia, Ivonete, Maria de Lourdes, Silvia, Adriana, Neuza, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/08/23 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Igreja São Nicolau de Flue para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/02/1924.

A senhora: Benedicta Teixeira de Magalhães

Faleceu dia 23/08/23 às 19:45 horas em São Carlos com 99 anos de idade.

Era viúva do Sr. Miguel Emídio Magalhães e deixa familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Santa Rita do Passa Quatro.

O sepultamento deu-se no dia 24/08/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Campo da Paz em Santa Rita do Passa Quatro.

Data de nascimento: 09/09/1923.

O Senhor: João Teixeira dos Santos

Faleceu dia 23/08/23 às 08:55 horas em São Carlos com 41 anos de idade.

Era Solteiro e deixa os filhos: Paulo Henrique, João Vitor, Caique, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/08/23 às 14:50 horas saindo o féretro do(a) Rua: José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 13/03/1982.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família do Senhor: Laudelino Madiolo

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 26/08/2023 (Sábado) às 18:00 horas na Igreja de Nossa Senhora Aparecida.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família da Senhora: Maria de Fátima Pereira Marquetti

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 26/08/2023 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja de Nossa Senhora do Carmo.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família do Senhor: Osvaldo Mourão

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 25/08/2023 (Sexta-feira) às 19:00 horas no Santuário de Adoração São Pio X (Seminário).

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

