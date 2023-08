SIGA O SCA NO

O Senhor: Antonio Gomes Juarez

Faleceu dia 13/08/23 às 22:50 horas em São Carlos com 75 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Neusa Pagliotto Juarez e os filhos: Edeval c/c Nereide, Luciane c/c Paulo, Gilson c/c Fabiane, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 14/08/23 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/06/1948.

O Senhor: Hiroschi Izumida

Faleceu dia 13/08/23 às 20:25 horas em São Carlos com 82 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Verginia Clementina Izumida e os filhos: Fabiane c/c Edson, Flávia c/c Tiago, Fernanda, Alessander, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 14/08/23 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Tremembé em São Paulo.

Data de nascimento: 06/07/1942.

A Senhora: Maria Celma Noronha

Faleceu dia 13/08/23 às 04:11 horas em São Carlos com 59 anos de idade.

Deixa a filha: Gabriela Noronha de Souza, irmãos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 13/08/23 às 15:15 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar,539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 11/07/64.

O Senhor: Israel Araújo da Silva

Faleceu dia 13/08/23 às 03:20 horas em Matão com 66 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Neusa Ferreira de Barros Silva e os filhos: Eder, Rafael, Leonardo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 13/08/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 26/04/1957.

O Senhor: Luiz Carlos Franco

Faleceu dia 12/08/23 às 17:02 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Jose Paulino Franco e deixa as filhas: Giuliana Talina Franco, Luliana Talita Franco, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 13/08/23 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/05/50.

A Senhora: Geni Bernardino da Silva

Faleceu dia 12/08/23 às 09:00 horas em Araraquara com 78 anos de idade.

Era viúva do Sr. Roque Bento da Silva e deixa os filhos: Jaime, Roberto, Milton, Devanir, Maria Francisca, Linda, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 13/08/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 27/10/1944.

O Senhor: Fabiano Odilon Rodrigues da Silva

Faleceu dia 11/08/23 às 09:00 horas em Uberaba – MG com 45 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Fernanda Penteado Braga, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Dourado..

O sepultamento deu-se no dia 12/08/23 às 09:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Dourado para o Cemitério Municipal de Dourado

Data de nascimento: 05/05/1978.

O Senhor: José Marino

Faleceu dia 11/08/23 às 09:50 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Elydia Pessota Marino, a filha: Terezinha Eva de Jesus Marino Vancetto c/c José Carlos Vancetto, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/08/23 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida São Carlos, 918 Centro para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/03/1936.

A Senhora: Angela Maria Eva Mauriccio Spricigo

Faleceu dia 10/08/23 às 18:24 horas em São Carlos com 62 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Paulo Spricigo e os filhos: Poliana Cristina c/c Willian Roberto, Paulo José, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/08/23 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/06/1961.

O Senhor: Ananias Oliveira dos Santos

Faleceu dia 10/08/23 às 14:38 horas em São João da Boa Vista com 77 anos de idade.

Deixa viúva Sra. Eva Pereira dos Santos e os filhos: Antonio Donizete c/c Elisabete, Maria Aparecida c/c João Roberto, Maurílio, solteiro, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 11/08/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 12/02/1946.

