A Senhora: Maria Celma Noronha

Faleceu dia 13/08/23 às 04:11 horas em São Carlos com 59 anos de idade.Deixa a filha: Gabriela Noronha de Souza, irmãos, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 11:15 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 13/08/23 às 15:15 horas saindo o féretro do(a) R: José de Alencar,539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 11/07/64.

O Senhor: Luiz Carlos Franco

Faleceu dia 12/08/23 às 17:02 horas em São Carlos com 73 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Maria Jose Paulino Franco e deixa as filhas: Giuliana Talina Franco, Luliana Talita Franco, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 12:15 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 13/08/23 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/05/50.

