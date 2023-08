SIGA O SCA NO

O Senhor: Gilberto Aparecido Teodoro da Silva

Faleceu dia 06/08/23 às 15:09 horas em São Carlos com 69 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Leonice dos Santos Silva e deixa os filhos: Rogerio Aparecido Teodoro da Silva, Regiane Aparecida da Silva, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 10:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 07/08/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/11/53.

O Senhor: Washington Luiz Lemes

Faleceu dia 06/08/23 às 04:33 horas em São carlos com 42 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Sonia Aparecida Mesquita Batista, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 06/08/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 22/12/80.

O Senhor: Claudisvanei Aparecido Cesarino

Faleceu dia 05/08/23 às 16:20 horas em São Carlos com 52 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Luciana da Silva Cesarino e deixa os filhos: Vitória Maria, Vitor Henrique, Manuela Maria, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 06/08/23 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) Av: Salgado Filho, 289 vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/09/70.

