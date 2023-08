O Senhor: Luiz Antonio Lisboa da Costa

Faleceu dia 01/08/23 às 00:55 horas em São Carlos com 69 anos de idade.Era filho de Amaro da Costa Guido e Maria de L. Lisboa da Costa, deixa familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 01/08/23 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 - Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/09/53.

A Senhora: Marilene Napolitano

Faleceu dia 01/08/23 às 09:25 horas em Araraquara com 69 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. João Ferreira Dias e deixa a filha: Gisele Ferreira Dias Domingues Leite, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para São Carlos.O sepultamento deu-se no dia 01/08/23 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Avenida São Carlos, 918 Centro para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento:

O Senhor: Arlindo Ferreira das Neves

Faleceu dia 31/07/23 às 05:21 horas em São Carlos com 66 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Maria Rosaria das Neves e as filhas:Sandra Ferreira Neves, Patricia Ferreira Neves, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 31/07/23 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Rua Jose de Alencar, 539 - Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/03/57.

A Senhora: Odila Gonçalves Preto

Faleceu dia 30/07/23 às 07:15 horas em São Carlos com 69 anos de idade.Deixa o filho: Wagner Cristiano Gonçalves Preto c/c Michele, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 31/07/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/12/53.