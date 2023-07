Faleceu dia 27/07/23 em Araraquara com 86 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Lindalva F. Brito, e deixa os filhos: Eduardo c/c Adriana, Eunizio c/c Mercia, Suely c/c Dirceu, Edson Carlos c/c Roseli, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Ibaté.O sepultamento deu-se no dia 27/07/23 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 06/06/37.

A Jovem: Prescila Gomes da Silva

Faleceu dia 26/07/23 às 06:30 horas em São Carlos com 30 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Mariano de Jesus, o irmão Diego Aparecido de Medio, familiares e amigos.Seu corpo foi trasladado para Dourado.O sepultamento deu-se no dia 27/07/23 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Dourado para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 17/03/93.

A Senhora: Maria José Ferreira

Faleceu dia 26/07/23 às 04:00 horas em Matão com 76 anos de idade.Era solteira e deixa familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 26/07/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 05/05/1947.

A Senhora: Irene Leôncio Areal Pereira

Faleceu dia 25/07/23 às 17:30 horas em São Carlos com 78 anos de idade.Era viúva do Sr. Eden Pereira e deixa os filhos: Edna Aparecida Pereira, Egilson José Pereira, Eden Pereira Junior, Adriana de Jesus Pereira, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 26/07/23 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Avenida São Carlos, 918 Centro para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 29/11/1944.

O Senhor: Edemoque Jose de Brito