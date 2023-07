SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

O Senhor: Bento Cândido da Trindade Filho

Faleceu dia 23/07/23 às 17:00 horas em São Carlos com 94 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Jandyra Sassi Trindade e deixa os filhos: Edna Aparecida c/c Antonio Laerte, Jair c/c Célia, Jaime c/c Célia, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 24/07/23 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/10/1928.

A Senhora: Aparecida Vieira Gonçalves

Faleceu dia 23/07/23 às 13:00 horas em Guariba com 78 anos de idade.

Era viúva do Sr. Juvêncio Gonçalves e deixa os filhos: Sueli, Adevanir, Luiz Carlos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/07/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Guariba.

Data de nascimento: 30/06/1945.

O Senhor: Henrique Ranucci

Faleceu dia 22/07/23 às 08:00 horas em Américo Brasiliense com 76 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Aparecida Cruz Ranucci, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 22/07/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 06/10/1946.

O Senhor: Aldo Aparecido Ramos

Faleceu dia 22/07/23 às 01:30 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Cleide Aparecida Garcia Dias e os filhos: Vinicius c/c Karina, Rodrigo c/c Andréa, Ana Claudia c/c Ricardo, Eduardo, Maria, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 22/07/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 27/11/1945.

A Senhora: Renata Amélia dos Santos Lima

Faleceu dia 21/07/23 às 08:32 horas em São Carlos com 41 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Railan de Matos Lima e os filhos: Tiago Renan Ferreira dos Santos, Railane Mariane dos Santos Lima, Tailane dos Santos Lima, solteiros, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 22/07/23 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 12/01/1982.

