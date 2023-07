SIGA O SCA NO

O Senhor: Aldo Aparecido Ramos

Faleceu dia 22/07/23 às 01:30 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Cleide Aparecida Garcia Dias e os filhos: Vinicius c/c Karina, Rodrigo c/c Andréa, Ana Claudia c/c Ricardo, Eduardo, Maria, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 22/07/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 27/11/1945.

A Senhora: Renata Amélia dos Santos Lima

Faleceu dia 21/07/23 às 08:32 horas em São Carlos com 41 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Railan de Matos Lima e os filhos: Tiago Renan Ferreira dos Santos, Railane Mariane dos Santos Lima, Tailane dos Santos Lima, solteiros, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 22/07/23 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 12/01/1982.

A Senhora: Rita Lucilla Ruas Parra

Faleceu dia 21/07/23 às 08:15 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Era viúva do Sr. Antonio Parra Simão e deixa os filhos: José c/c Margareth, Rita c/c Sebastião, Elaine, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 21/07/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 01/07/1936.

A Senhora: Anna Marianno Alexandre

Faleceu dia 20/07/23 às 18:50 horas em São Carlos com 94 anos de idade.

Era viúva do Sr. Antonio Alexandre e deixa os filhos: José Antonio c/c Eleonilde, Zilda Aparecida viúva, Benedito Sebastião, familiares e amigos,

O sepultamento deu-se no dia 21/07/23 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/07/1929.

O Senhor: Heleno Elias dos Santos

Faleceu dia 20/07/23 às 16:00 horas em Matão com 83 anos de idade.

Era solteiro e deixa os filhos: Maria Lúcia, José Arnaldo, Alice, Silvânia, Irene, Reginaldo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 21/07/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 03/05/1940.

A Senhora: Darci Pratavieira Nordi

Faleceu dia 20/07/23 às 06:15 horas em São Carlos com 80 anos de idade.

Era viúva do Sr. Osmar Sylvio Nordi e deixa as filhas Silvana Cristina Nordi Jahnel c/c Moacir Scapol, Silmara Nordi de Queiroz c/c Régis Antonio de Queiroz, Cristiane Nordi c/c Alexandre Brassi Teixeira de Godoy, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/07/23 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/09/1942.

O Senhor: José Aparecido Boscolo

Faleceu dia 20/07/23 às 03:15 horas em Barretos com 65 anos de idade.

Deixa os filhos: Viviane c/c André, Murilo c/c Micheli, Franciele c/c Reginaldo, José Nélio, solteiro, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 20/07/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 15/10/1957.

