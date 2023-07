SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

A Senhora: Darci Pratavieira Nordi

Faleceu dia 20/07/23 às 06:15 horas em São Carlos com 80 anos de idade.

Era viúva do Sr. Osmar Sylvio Nordi e deixa as filhas Silvana Cristina Nordi Jahnel c/c Moacir Scapol, Silmara Nordi de Queiroz c/c Régis Antonio de Queiroz, Cristiane Nordi c/c Alexandre Brassi Teixeira de Godoy, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 20/07/23 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/09/1942.

A Senhora: Otacília Ivone da Silva Martins

Faleceu dia 19/07/23 às 11:20 horas em São Carlos com 63 anos de idade.

Era viúva do Sr. Rubens José Martins e deixa os filhos: Rewrison Silva Elias c/c Luciana, Rodolfo da Silva Martins c/c Glaziana, Robson Douglas da Silva Martins c/c Marcela, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 20/07/23 às 16;00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 25/12/1959.

O Senhor: José dos Reis de Oliveira

Faleceu dia 18/07/23 às 10:23 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Benedita Debortolio de Oliveira e deixa os filhos: Aparecido D. de Oliveira c/c Vanilsa, Valdir Cássio de Oliveira c/c Sandra, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/07/23 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 08/05/1946.

