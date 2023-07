SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

A Senhora: Wilcéa Therezinha Diegues Bolini

Faleceu dia 18/07/23 às 04:00 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Deixa viúvo o Edmilson Bolini e deixa a filha: Anna Karina Bolini, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 13:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 18/07/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 27/10/1935.

A Senhora: Dora Rohrer

Faleceu dia 17/07/23 às 16:36 horas em Jundiaí com 84 anos de idade.

Era solteira, filha de Francisco Rohrer e Honorina Barbosa Rohrer e deixa sobrinhos e amigos.

Seu corpo foi trasladado para são Carlos.

O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 18/07/23 às 15:15 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/09/1938.

O Senhor: Armando Campi

Faleceu dia 17/07/23 às 14:30 horas em São Carlos com 71 anos de idade.

Deixa os filhos: Aparecido Donizete Campi c/c Sabrina, Rodrigo Campi c/c Andressa, Cátia Campi c/c Wagner.

O sepultamento dar-se-á no dia 18/07/23 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 27/10/1951.

A Senhora: Maria Cecília de Adão Macedo

Faleceu dia 17/07/23 às 11:00 horas em São Carlos com 69 anos de idade.

Deixa os filhos: Cristian Macedo Martins c/c Karina, Karina Macedo Gialourenço, solteira, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 18/07/23 às 10:15 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/08/1953.

