Nova Funerária -

A Senhora: Maristela Solange Camargo Neves

Faleceu dia 14/07/23 às 14:30 horas em Ribeirão Preto com 58 anos de idade.

Era viúva do Sr. Carlos Zanon e deixa os filhos: Thales, Giovanni, familiares e amigos. .

Seu corpo foi trasladado para São Carlos.

O Velório será realizado a partir das 10:15 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 15/07/23 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/03/1965.

O Senhor: Nelson Bavaro

Faleceu dia 14/07/23 às 06:50 horas em São Carlos com 74 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Antonia Hernandes Bavaro e os filhos: Elaine Cristina Bavaro, Edenilson Hernandes Bavaro, Eliane Bavaro, Elisangela Bavaro c/c Tobias, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/07/23 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 17/07/1948.

O Senhor: Rubens Borges

Faleceu dia 13/07/23 às 21:00 horas em Matão com 85 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Julia Zorzi Borges e os filhos: Rosimeire, Rosmari, Rosangela, Reginaldo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/07/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 15/03/1938.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Hevandro Celso Barbosa

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 15/07/2023 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja Matriz de Ibaté. Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

A família do Senhor: José Frutuoso Moreno

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 15/07/2023 (Sábado) às 19:00 horas na Paróquia São José. Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

