A Senhora: Maria Aparecida Quintino Martins

Faleceu dia 10/07/23 às 10:50 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Era viúva do Sr. Nelson Martins e deixa os filhos: Maria Madalena Seviero Bertazini c/c Reginaldo, Ana Lúcia Francisco c/c Milton, Aurélia Aparecida Braga, Roberto Seviero, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 09:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 11/07/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Igreja São Domingos Sávio para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/04/1937.

O Jovem: Igor Rodrigues da Silva Silveira

Faleceu dia 10/07/23 às 08:44 horas em São Carlos com 20 anos de idade.

Era solteiro deixa os pais: Alexandre Rodrigues Silveira e Alessandra Renata da Silva e os irmãos: Wellington, Luiz Felipe, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:15 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 11/07/23 às 15:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/04/2003.

A Senhora: Helena da Silva Lopes

Faleceu dia 10/07/23 às 06:30 horas em Matão com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Ferreira Lopes e deixa os filhos: Antonia, Benedito, Aparecida, Lourenço, Vera Lúcia, Cristina, Ronaldo, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Taquaritinga.

O sepultamento deu-se no dia 10/07/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Cristo Rei para o Cemitério Municipal de Taquaritinga.

Data de nascimento: 21/07/1934.

O Senhor: Wagner Lima da Silva

Faleceu dia 09/07/23 às 11:10 horas em São Carlos com 44 anos de idade.

Era solteiro e deixa os filhos: Lilian de Azevedo Silva, Stefani de Azevedo Rocha Silva, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 10/07/23 às 10:15 horas saindo o féretro do(a) Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/07/1978.

O Senhor: Nivaldo de Souza

Faleceu dia 09/07/23 às 00:14 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Iracema de Arruda de Souza e deixa o filho: Nivaldo Arruda de Souza, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 10/07/23 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/10/1935.

O Senhor: Pedro da Cruz Andrade

Faleceu dia 08/07/23 às 07:45 horas em São Carlos com 67 anos de idade.

Era solteiro, filho de Alcido Francisco de Andrade e Maria das Virgens da Cruz e deixa os irmãos: Rosedalva, Railda, José Carlos, Claudemir, Valmir,Railton, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/07/23 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/07/1955.

A Senhora: Maria José Guinther dos Santos

Faleceu dia 08/07/23 às 02:20 horas em Rio Claro com 73 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Dario Carolino dos Santos e deixa os filhos: Rogerio Carolino dos Santos c/c Daniele, Rodrigo Guinter dos Santos c/c Polyana, Rinaldo Guinter dos Santos c/c Claudia, familiares e amigos. Seu corpo foi trasladado para Analândia.

O sepultamento deu-se no dia 08/07/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal Analândia.

Data de nascimento: 17/10/1949.

O Senhor: José Frutuoso Moreno

Faleceu dia 08/07/23 às 07:23 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria Alonso Frutuoso e deixa os filhos:Ana Cristina Frutuoso Brosso c/c Edevaldo, Jose Carlos Frutuoso c/c Vera, Maria Ines Frutuoso Mariano c/c Mario, Luciana Regina Frutuoso c/c Evandro,

familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 08/07/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 – Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/03/37.

