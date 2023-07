SIGA O SCA NO

A Senhora: Adelaide Bosqueti Cardile

Faleceu dia 07/07/23 às 15:10 horas em São Carlos com 91 anos de idade.

Era viúva do Sr. Mauro Cardile e deixa os filhos: Vandir Cardile, Vagner Cardile, Ivone Cardile, Iracema Cardile, Isabel Cardile Montagno, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 08/07/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 03/10/31.

O Senhor: Mauro Aparecido Chrispim

Faleceu dia 07/07/23 às 14:00 horas em Matão com 67 anos de idade.

Deixa os filhos: Márcio, Mauro, Michaela,Lucas, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 08/07/23 às 13:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 20/11/1955.

A Senhora: Vera Lúcia Faggian Costa

Faleceu dia 07/07/23 às 09:40 horas em São Carlos com 71 anos de idade.

Era viúva do Sr. Lauriberto Zorzenon Costa e deixa os filhos: Marcos Roberto Costa, Kátia Cristina Costa, Ana Paula Costa Mateus, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 07/07/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/12/1951.

O Senhor: Hevandro Celso Barbosa

Faleceu dia 07/07/23 às 02:10 horas em São Carlos com 45 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Fernanda Camila Santiago Barbosa, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 07/07/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 05/09/1977.

A Senhora: Odila do Carmo Sérgio

Faleceu dia 06/07/23 às 21:00 horas em Ribeirão Preto com 67 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Antonio Alves Rocha e os filhos: Cláudio, Marcelo, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Matão.

O sepultamento dar-se-á no dia 07/07/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 28/11/1955.

O Senhor: Salvador Palone D'Angelo

Faleceu dia 06/07/23 às 20:23 horas em Dourado com 67 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Angela Rosa Turion e os filhos: José D'Angelo Neto, Viviane D'Angelo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 07/07/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 23/03/1956.

Leia Também