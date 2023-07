Faleceu dia 07/07/23 às 02:10 horas em São Carlos com 45 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Fernanda Camila Santiago Barbosa, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Ibaté.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 07/07/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 05/09/1977.

A Senhora: Hilda Centanin Bellini

Faleceu dia 06/07/23 às 11:30 horas em São Carlos com 76 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Vicente Bellini e deixa os filhos: Cleber Vicente Bellini, Rogério Vicente Bellini, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 07/07/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 11/02/1947.

O Senhor: Weslei de Camargo Vieira

Faleceu dia 05/07/23 às 20:00 horas em Matão com 32 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/07/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 02/06/1991.

O Senhor: Flávio Gonçalves de Lima

Faleceu dia 05/07/23 às 02:40 horas em São Carlos com 50 anos de idade.

Era solteiro, filho de Josefa Gonçalves de Lima e deixa o pai: Antonio Barros de Lima, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/07/23 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/07/1972.

O Senhor: Aquilino Corrêa dos Santos

Faleceu dia 04/07/23 às 16:50 horas em São Carlos com 81 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Aparecida Sala Corrêa dos Santos e os filhos: Celso Luis Corrêa dos Santos, José Roberto Correa dos Santos, Maria Lucia Corrêa dos Santos, Claudio Donizete Corrêa dos Santos, Leandro Corrêa dos Santos, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 05/07/23 às 13:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 11/09/1941.

O Senhor: José Joaquim Teixeira

Faleceu dia 04/07/23 às 16:30 horas em Matão com 91 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria da Conceição Teixeira e deixa os filhos: Sebastião, Antonio, Celso, Carlos, Antonia, Sônia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/07/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 22/11/1931.

A Senhora: Lisete Barbosa da Silva

Faleceu dia 04/07/23 às 00:30 horas em São Carlos com 75 anos de idade.

Era viúva do Sr. Plínio Passos Almeida Junior e deixa as filhas: Leila Regina Almeida Ribeiro viúva de Tarciso Honório Ribeiro, Luciani Cristina Almeida Milani c/c Vanderlei Milani, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/07/23 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/01/1948.

O Senhor: Hevandro Celso Barbosa