A Senhora: Irene de Souza Lorençoni

Faleceu dia 04/07/23 às 04:05 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Era viúva do Sr. Salvador Lorençoni e deixa os filhos: Angela Maria Lorençoni, Angelo Donizete Lorençoni, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Ibaté.

O Velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 04/07/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 05/04/1936.

O Senhor: Raimundo Jesus da Silva

Faleceu dia 03/07/23 às 10:35 horas em São Carlos com 49 anos de idade.

Era solteiro, filho de Ananias Celestino da Silva e Carmelita de Jesus e deixa os filhos: Bruna Cristina da Silva, Bianca Cristina da Silva, Bruno Gomes da Silva, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 04/07/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 14/11/1973.

O Jovem: Caio Henrique Mariano de Carvalho

Faleceu dia 03/07/23 às 09:40 horas em São Carlos com 27 anos de idade.

Era solteiro, filho de Alexandre Mariano de Carvalho e Rosilda Nonato de Carvalho e os irmãos: Pedro, Karolaine, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 10:45 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 04/07/23 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério

Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/03/1995.

O Senhor: José Benedito Vicente

Faleceu dia 03/07/23 às 04:04 horas em São Carlos com 71 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Juraci de Souza Vicente e os filhos: Luciani de Souza Constâncio c/c Cleber, Patrícia de Souza Vicente, Fábio Henrique Vicente, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 04/07/23 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/02/1952.

O Senhor: Benedito Rodrigues de Souza Martins

Faleceu dia 03/07/23 às 03:53 horas em São Carlos com 78 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Aparecida da Conceição Dorinho Martins e as filhas: Eliana Aparecida, Juliana Patrícia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 03/07/23 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/12/1944.

O Senhor: Salvador Luiz Lattanzio (Professor)

Faleceu dia 01/07/23 às 06:30 horas em São José do Rio Preto com 105 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Eva Barnabé Lattanzio e deixa as filhas: Nilda c/c Leopoldo, Magda c/c Clóvis, Nísia, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 01/07/23 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/11/1917.

