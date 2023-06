Nova Funerária -

A Senhora: Maria Cândida de Jesus Buzo Grosseli

Faleceu dia 26/06/23 às 10:00 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era viúva do Sr. Agostinho Grosseli e deixa os filhos: Renato Grosseli c/c Maria do Carmo, José Augusto Grosseli c/c Mariângela, Maria da Conceição Grosseli Ornelas, Márcia Cristina Grosseli, familiares e amigos

Seu corpo foi trasladado para Ibaté.

O sepultamento dar-se-á no dia 27/06/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 08/04/1931.

A Senhora: Maria Aparecida Marques Ferreira Paulino

Faleceu dia 26/06/23 às 06:04 horas em São Carlos com 62 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Adão Luiz Paulino e deixa os filhos: Anderson Antonio Paulino c/c Alessandra, Vanderson Mendes Paulino c/c Alibani, Maíra Barbara Paulino, familiares e amigos.

O seu corpo foi trasladado para Dourado e o sepultamento dar-se-á no dia 27/06/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Dourado para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 06/04/1961.

A Senhora: Clarinda Venâncio de Andrade

Faleceu dia 25/06/23 às 13:59 horas em Santa Isabel com 76 anos de idade.

Deixa os filhos: Rita Márcia, Antonio Marcos, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 26/06/23 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Igreja São Nicolau de Flue para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 13/07/1946.

A Senhora: Zilda Maria Calza de Moraes

Faleceu dia 25/06/23 às 15:10 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Era viúva do Sr. Antonio de Moraes e deixa os filhos: Nilza Maria de Moraes Dario c/c Luiz, Jose Antonio Moraes c/c Patrícia, Nilria Aparecida Moraes c/c Itamar, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/06/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) R: José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Data de nascimento: 22/02/1937.

O Senhor: Angelo Aparecido Lopes (mais conhecido por Negão)

Faleceu dia 25/06/23 às 10:00 horas em Matão com 48 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Tiana Brunele Fernandes Lopes e os filhos: Vinicius, Elem, Bruno, familiares e amigos.

O sepultamento deu-seno dia 25/06/23 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 08/03/1975.

O Senhor: Bolivar Romualdo Francisco

Faleceu dia 25/06/23 às 01:18 horas em São Carlos com 72 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Marlei Toledo Romualdo e deixa os filhos: Isabela Toledo Romualdo c/c Eric, Talita Toledo Frederico c/c Daniel, Andreza Toledo Romualdo c/c Alexandre, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/06/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/03/1951.

A Senhora: Maria Cecilia D'Abruzzo Aguiar

Faleceu dia 24/06/23 às 14:12 horas em Jaú com 62 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Marcelo Dias de Aguiar e deixa os filhos: Marcelo Dias de Aguiar Filho c/c Alessandra, Gabriela Dias de Aguiar c/c Gustavo, Felipe Dias de Aguiar,familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 25/06/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 08/09/1960.

O Senhor: Ermelindo Vicente

Faleceu dia 24/06/23 às 18:00 horas em Matão com 71 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Thereza Aparecida Souza Vicente e a filha: Alessandra, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/06/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento:13/02/1952.

O Senhor: Izaias Bezerra do Nascimento

Faleceu dia 24/06/23 às 18:00 horas em Matão com 74 anos de idade.

Deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/06/23 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 17/09/1948.

O Senhor: Agenor Alves Barbosa

Faleceu dia 23/06/23 às 20:50 horas em São Carlos com 56 anos de idade.

Era solteiro e deixa o irmão: Manoel Jesus Barbosa, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/06/2023 às 14:00 horas, saindo o féretro do Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/04/1967.

A Senhora: Izir Cisino do Prado Silva

Faleceu dia 23/06/23 às 19:30 horas em São Carlos com 84 anos de idade.

Era viúva do Sr. José da Silva e deixa os filhos: Izir c/c Edson e Haendel, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/06/2023 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/01/1937.

A Senhora: Marlene Benedito

Faleceu dia 23/06/23 às 09:00 horas em São Carlos com 57 anos de idade.

deixa os filhos: Aline Tavares de Oliveira c/c Willian, Bruno Roberto Benedito Tavares, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/06/23 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/09/1965.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Lázara de Oliveira Rodrigues

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 27/06/2023 (Terça-feira) às 19:00 horas na Paróquia Santuário São Pio X.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos

Leia Também