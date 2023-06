A Semhora: Maria Cecilia D'Abruzzo Aguiar

Faleceu dia 24/06/23 às 14:12 horas em Jaú com 62 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Marcelo Dias de Aguiar e deixa os filhos: Marcelo Dias de Aguiar Filho c/c Alessandra, Gabriela Dias de Aguiar c/c Gustavo, Felipe Dias de Aguiar,familiares e amigos.Seu corpo foi transladado para Dourado.O sepultamento dar-se-á no dia 25/06/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 08/09/60.

O Senhor: Agenor Alves Barbosa

Faleceu dia 23/06/23 às 20:50 horas em São Carlos com 56 anos de idade.Era solteiro e deixa o irmão: Manoel Jesus Barbosa, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 24/06/2023 às 14:00 horas, saindo o féretro do Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/04/1967.

A Senhora: Izir Cisino do Prado Silva

Faleceu dia 23/06/23 às 19:30 horas em São Carlos com 84 anos de idade.Era viúva do Sr. José da Silva e deixa os filhos: Izir c/c Edson e Haendel, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 24/06/2023 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/01/1937.

Leia Também