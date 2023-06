O Senhor: Agenor Alves Barbosa

Faleceu dia 23/06/23 às 20:50 horas em São Carlos com 56 anos de idade.Era solteiro e deixa o irmão: Manoel Jesus Barbosa, familiares e amigos.O velório será realizado das 10:00 ás 14:00 horas no dia 24/06/23 no velório Memorial Jardim da Paz e o sepultamento dar-se-á às 14:30 horas saindo o féretro do(a) para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/04/1967.

A Senhora: Izir Cisino do Prado Silva

Faleceu dia 23/06/23 às 19:30 horas em São Carlos com 84 anos de idade.Era viúva do Sr. José da Silva e deixa os filhos: Izir c/c Edson e Haendel, familiares e amigos.O velório será realizado das 10:45 ás 14:45 horas no dia 24/06/2023 na Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina e o sepultamento dar-se-á no dia às 15:00 horas saindo o féretro do(a) para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/01/1937.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Lázara de Oliveira Rodrigues

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 27/06/2023 (Terça-feira) às 19:00 horas na Paróquia Santuário São Pio X.

