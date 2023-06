SIGA O SCA NO

A Senhora: Thereza Formenton Teixeira

Faleceu dia 19/06/23 às 17:10 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Era viúva do Sr. Francisco Mariano Teixeira e deixa os filhos: Sebastião c/c Jaduilda, Leonilda c/c Milton, Donizete, Adilson, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 20/06/23 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/01/1934.

O Senhor: Adriano Meassi

Faleceu dia 19/06/23 às 08:46 horas em Dourado com 43 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Celina Aparecida Verrumo Meassi, a filha: Cassiely de Fátima Meassi, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/06/23 às 07:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento:

O Senhor: Wilson Aparecido Guedes

Faleceu dia 19/06/23 às 08:05 horas em Itirapina com 61 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Aparecida de Souza Guedes e os filhos: Márcio Cano c/c Fernanda, Fernando Cano, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Carlos.

O sepultamento dar-se-á no dia 20/06/23 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida São Carlos, 918 Centro para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/07/1961.

O Senhor: Oscar Pitzke

Faleceu dia 19/06/23 às 07:30 horas em Matão com 94 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Ida Pitzke e deixa o filho: Ademir, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/06/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/05/1929.

O Senhor: Luciano Souza Osório

Faleceu dia 19/06/23 às 03:40 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria de Lourdes Francisco Osório e deixa os filhos: Luciano c/c Carlos, Lourdes, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/06/23 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/12/1945.

O Senhor: Eric Mateus Teixeira de Oliveira

Faleceu dia 18/06/23 às 19:12 horas em Jaú com 26 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Aline Cristina Santos Silva e a filha: Eliza Gabrieli Teixeira de Oliveira, menor, pais, irmão, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 19/06/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento:

A Senhora: Marlene Tagliatela

Faleceu dia 18/06/23 às 17:03 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Era solteira, filha de Riziero Tagliatela e Adelina Bodêo Tagliatela e deixa irmão e sobrinhos.

O sepultamento deu-se no dia 19/06/23 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 21/06/1949.

O Senhor: Adair Amaro de Lima Filho

Faleceu dia 18/06/23 às 01:43 horas em São Carlos com 49 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Regiane Aparecida de Lima e deixa os filhos: Giovana Aparecida de Lima, Adair Amaro de Lima Neto, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/06/23 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/04/74.

O Senhor: Israel Pedroso Gigante

Faleceu dia 17/06/23 às 12:40 horas em Osasco com 52 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Nilda e deixa o filho: Jonathan Gigante, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 18/06/23 às 15:15 horas saindo o féretro do(a) R: José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/12/70.

