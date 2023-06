SIGA O SCA NO

O Senhor: Luciano Souza Osório

Faleceu dia 19/06/23 às 03:40 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria de Lourdes Francisco Osório e deixa os filhos: Luciano c/c Carlos, Lourdes, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 19/06/23 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/12/1945.

O Senhor: Adair Amaro de Lima Filho

Faleceu dia 18/06/23 às 01:43 horas em São Carlos com 49 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Regiane Aparecida de Lima e deixa os filhos: Giovana Aparecida de Lima, Adair Amaro de Lima Neto, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/06/23 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/04/74.

O Senhor: Israel Pedroso Gigante

Faleceu dia 17/06/23 às 12:40 horas em Osasco com 52 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Nilda e deixa o filho: Jonathan Gigante, familiares e amigos. Seu corpo foi trasladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 18/06/23 às 15:15 horas saindo o féretro do(a) R: José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/12/70.

O Senhor: Luiz Carlos Tobias Ferreira

Faleceu dia 16/06/23 às 18:10 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rosa Maria Pereira Ferreira e os filhos: Rosana c/c Ailton Renato, Luiz c/c Gesiele, Rosangela c/c Weber, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Jaboticabal.

O sepultamento deu-se no dia 17/06/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Jaboticabal.

Data de nascimento: 03/11/1945.

A Senhora: Neuza Aparecida Bortoloti Pavesse

Faleceu dia 16/06/23 às 15:19 horas em Dourado com 69 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. José Donizeti Pavesse e os filhos: Carlos Manoel Pavesse e José Fernando Pavesse, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 17/06/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 08/09/1953.

A Senhora: Virginia Aparecida Brichi do Prado

Faleceu dia 16/06/23 às 08:40 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Era viúva do Sr. Agenor Martimiano do Prado e deixa os filhos: Maria Regina, viúva, Eli Aparecida c/c Luciana, Osmir c/c Márcia, Odair, Roselena, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 16/06/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 15/08/1943.

O Senhor: David Aparecido Aguiar Ferreira da Silva

Faleceu dia 16/06/23 às 06:48 horas em São Carlos com 31 anos de idade.

Era solteiro, filho de Luiz Ferreira da Silva e deixa sua mãe: Elizabeth Aguiar e o irmão: Eliovaldo de Jesus, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 17/06/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/09/1991.

