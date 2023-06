SIGA O SCA NO

A Senhora: Malvina Francisca de Paula

Faleceu dia 15/06/23 às 13:45 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Deixa os filhos: Lucimara Fernandes Neres, Agnaldo Luiz Fernandes, Reginaldo Luiz Fernandes, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 16/06/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/04/1953.

O Senhor: Celi Oliveira Rodrigues

Faleceu dia 15/06/23 às 02:25 horas em São Carlos com 67 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Biatina da Silva Rodrigues e os filhos: Marilda Rodrigues Espolau c/c Elton, Marcelo da Silva Rodrigues c/c Juliana, Milton da Silva Rodrigues, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 15/06/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

Data de nascimento: 22/07/1955.

A Senhora: Ruth Brito Pacheco

Faleceu dia 14/06/23 às 22:55 horas em São Carlos com 83 anos de idade.

Era viúva do Sr. Alfredo Antonio Pacheco e deixa os filhos: Sandra Brito Pacheco c/c Danilo, Sérgio Brito Pacheco c/c Sandra, Celso Brito Pacheco, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 15/06/23 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/05/1940.

A Senhora: Maria Neusa da Costa Bettoni

Faleceu dia 14/06/23 às 18:24 horas em São Carlos com 72 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Aparecido Bettoni e deixa os filhos: Ederson Aparecido c/c Andréia, Marcio Giovani c/c Regiane, Sandro Donizete c/c Luana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 15/06/23 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/09/1950.

