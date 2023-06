SIGA O SCA NO

Nova Funerária

O Senhor: Angelo Rosa da Silva

Faleceu dia 13/06/23 às 23:00 horas em Ibaté com 86 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Tereza Cipriano Rosa da Silva e deixa os filhos: Ana

Alice Rosa da Silva, Vanderlice Rosa da Silva, Valdecir da Silva, Vanderlei Rosa da Silva, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 14/06/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 10/04/1937.

A Senhora: Dirce Bueno Florindo

Faleceu dia 12/06/23 às 12:00 horas em São Carlos com 80 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Jesus dos Santos e deixa os filhos: Fabio dos Santos, Aloisio dos Santos, Cintia Ap. dos Santos c/c Divino, Vanilza Bueno Florindo, Vania Bueno Florindo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 13/06/23 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/05/43.

A Senhora: Nair Sabino de Paula

Faleceu dia 12/06/23 às 11:23 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Era viúva do Sr. Onofre Joaquim de Paula e deixa a filha: Sarah Sabino, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 13/06/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Velório do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.Jardim da Paz

Data de nascimento: 23/01/1946.

