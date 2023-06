SIGA O SCA NO

A Senhora: Nilce Apparecida Seretti Aguarelli

Faleceu dia 11/06/23 às 15:51 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Era viúva do Sr. Primo Aguarelli e deixa a filha: Nilza Aparecida de Fátima Aguarelli Pompeu c/c Orlando Pompeu Filho, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 12/06/23 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério

Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/11/1936.

A Senhora: Leonice Calisbino do Cabo

Faleceu dia 11/06/23 às 06:36 horas em Torrinha com 53 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Cristiano Aparecido do Cabo e deixa irmãos e familiares.

O sepultamento deu-se no dia 11/06/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Torrinha.

Data de nascimento: 21/06/1969.

A Senhora: Therezinha de Antonio

Faleceu dia 11/06/23 às 03:00 horas em Itirapina com 88 anos de idade.

Era solteira, filha de Manoel Antonio e Maria Eva Antonio e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/06/23 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Itirapina.

Data de nascimento: 25/11/1934.

O Senhor: Geverson Cavalaro

Faleceu dia 10/06/23 às 10:20 horas em São Carlos com 47 anos de idade.

Deixa os pais: Florisvaldo Francisco Cavalaro e Maria Ap. N. Cavalaro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 10/06/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) R. José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 30/12/1976.

A Senhora: Iraci Balbino

Faleceu dia 10/06/23 às 07:30 horas em Matão com 71 anos de idade.

Era solteira e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 10/06/23 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 21/12/1951.

O Senhor: Antonio Marcos Marçari

Faleceu dia 09/06/23 às 15:48 horas em Santa Cruz.das Palmeiras com 45 anos de idade.

Era solteiro, filho de Laurindo Marçari e deixa a mãe: Alice Badim Marçari e os filhos: Michel Caique Marçari, Camily Vitória Marçari, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 10/06/23 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 21/01/1978.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família da Senhora: Adalgiza Barros dos Santos

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 13/06/2023 (Terça-feira) às 19:00 horas na Paróquia de São Miguel Arcanjo.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

