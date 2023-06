O Senhor: Geverson Cavalaro

Faleceu dia 10/06/23 às 10:20 horas em São Carlos com 47 anos de idade.

Deixa os pais: Florisvaldo Francisco Cavalaro e Maria Ap. N. Cavalaro, familiares e amigos.

O velório será realizado as 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 10/06/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) R. José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 30/12/76.

A Senhora: Iraci Balbino

Faleceu dia 10/06/23 às 07:30 horas em Matão com 71 anos de idade.

Era solteira e deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 10/06/23 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 21/12/1951.

A Senhora: Maria de Campos Donato Gandin

Faleceu dia 09/06/23 às 21:00 horas em Matão com 91 anos de idade.

Era viúva do Sr. Genésio Gandin e deixa os filhos: Aparecida, José, Edson, Maria José, Luiz Gonzaga, Rosilene, Elaine, familiares e amigos

O sepultamento dar-se-á no dia 10/06/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 04/05/1932.

Leia Também