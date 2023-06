SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

A Senhora: Olinda Marques Miranda

Faleceu dia 07/06/23 às 04:36 horas em São Carlos com 84 anos de idade.

Era viúva do Sr. Francisco Alcides Miranda e deixa o filho: José Eduardo Miranda c/c Rufina, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 07/06/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 25/07/1938.

O Senhor: José Donato

Faleceu dia 06/06/23 às 17:03 horas em Dourado com 69 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Terezinha Ida Miguel Donato e os filhos: Ricardo José Donato c/c Givanilda, Eliane Regina Donato, solteira, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 07/06/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 11/08/1953.

O Senhor: Luiz Antonio Caldeira

Faleceu dia 06/06/23 às 15:40 horas em São Carlos com 67 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Antonia Caldeira e deixa os filhos: Márcio Luiz Caldeira c/c Cláudia, Lucilene Aparecida Caldeira c/c Erivânio, Daniele Márcia Caldeira, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 07/06/23 às 15:15 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/06/1955.

A Senhora: Adalgiza Barros dos Santos

Faleceu dia 06/06/23 às 13:50 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Era viúva do Sr. Raimundo José dos Santos e os deixa a filha: Maria de Fátima, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 07/06/23 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório no Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/03/1934.

O Senhor: José Rodrigues Trindade

Faleceu dia 06/06/23 às 02:00 horas em São Carlos com 81 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rosalina Daniel Trindade e as filhas: Sueli Donizeti Rodrigues Trindade, Silvia Helena Rodrigues Trindade, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/06/23 às 13:15 horas saindo o féretro do(a) Rua Cândido Padim, 56 Vila Prado para o Cemitério Municipal de Descalvado.

Data de nascimento: 26/03/1952.

A Senhora: Jardelina da Silva dos Santos

Faleceu dia 05/06/23 às 10:25 horas em Américo Brasiliense com 71 anos de idade.

Era viúva do Sr. João Moreira dos Santos e deixa os filhos: Antonio c/c Diranice, Rosemeire c/c Célio, Rosangela c/c Elias, Márcio c/c Carina, Carlos Alberto, solteiro, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 06/06/23 às 13:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 02/06/1952.

A Senhora: Laura Spósito Pirangi

Faleceu dia 05/06/23 às 09:27 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Luiz Pirangi e os filhos: Maria de Fátima, Aparecida Pirangi, Rosa Pirangi c/c Silvio, Paulo César Pirangi, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 06/06/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Igreja Santa Rita de Cássia no JD Santa Felícia para o Cemitério

Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/04/1935.

A Senhora: Nairane Caroline Faustino (mais conhecida por Carol)

Faleceu dia 05/06/23 às 08:00 horas em Matão com 30 anos de idade.

Era solteira e deixa os filhos: Nicoli, Davi, Yasmin, Lucas, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/06/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 19/01/1993.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família do Senhor: Sérgio Luis Tassim

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 10/06/2023 (Sábado) às 19:00 horas na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora (Salesianos).

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos

Leia Também