O Senhor: José Eduardo Zeferino

Faleceu dia 03/06/23 às 13:34 horas em São Carlos com 52 anos de idade.Era solteiro e deixa os pais: Valdomiro Ap. Zeferino e Nair S. Zeferino e as filhas Emily e Mariane.O velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 04/06/23 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Jardim da Paz para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/07/70.

O Senhor: Claudio Cury

Faleceu dia 03/06/23 às 09:10 horas em São Carlos com 72 anos de idade.Era solteiro, deixa as irmãs: Diana, Claudete, Samira, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 10:45 sepultamento dar-se-á no dia 04/06/23 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 17/07/1950.

Leia Também