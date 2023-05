Faleceu dia 30/05/23 às 11:45 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Laide Santos Corrêa e os filhos: Adauto c/c Marlene, Arnaldo c/c Marinalva, Angela Cristina c/c Ednaldo, Ivanete c/c Antonio, Davina, solteira, Ereni, Maria de Lourdes, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 31/05/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/08/1935.

O Senhor: Adeodato Barboza da Silva

Faleceu dia 30/05/23 às 11:10 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Deleide Fortes da Silva e os filhos: Luiz Adauto c/c Rosana, Odete c/c Geraldo, Ivonete c/c Luiz Suzete, solteira, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 31/05/23 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/08/1933.

A Senhora: Natalina Zanetti Migliatti

Faleceu dia 30/05/23 às 10:40 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Santo Migliatti e deixa os filhos: Maria Angela c/c Wilson, Márcia Maria c/c Marco, Júlio César, solteiro, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 31/05/23 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 30/12/1934.

A Senhora: Anizia Valentina dos Santos

Faleceu dia 30/05/23 às 06:00 horas em Matão com 79 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Gustavo Martins dos Santos e os filhos: Antonio, José Raimundo, Reinaldo, Edimar, Rosana, Nilson, Isaias, Maria Odete, David, Mariza, Vanderlei, Simone, Alexandra, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 30/05/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 12/01/1944.

A Senhora: Yvone Malacrida

Faleceu dia 30/05/23 às 05:00 horas em Matão com 81 anos de idade.

Deixa a filha: Raquel, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 30/05/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 12/02/1942.

A Senhora: Maria Marlene Radaeli Bartachini

Faleceu dia 29/05/23 às 08:30 horas em Matão com 86 anos de idade.

Era viúva do Sr. Hermes Bartachini e os filhos: Paulo, Adriana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 29/05/23 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 16/04/1937.

A menor: Sofia de Araújo Abreu

Faleceu dia 29/05/23 às 08:30 horas em Ribeirão Preto com 20 dias de idade.

Deixa os pais: Luiz Henrique de Abreu e Suzana Mendes de Araújo, familiares.

Seu corpo foi trasladado para Dobrada.

O sepultamento deu-se no dia 29/05/23 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 09/05/2023.

O Senhor: Osvaldo Veroneze

Faleceu dia 29/05/23 às 07:34 horas em São Carlos com 72 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Gedália Maria Bezerra Veroneze e os filhos: Reginaldo Veroneze c/c Rosana, Ricardo Veroneze c/c Neide, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 29/05/23 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/09/1950.

O Senhor: Benedito Antonio Corrêa