O Senhor: Mirolasvo Crnkovic

Faleceu dia 28/05/23 às 10:15 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Eleusa Elena Crnkovic e deixa os filhos: Glaucia Regina Crnkovic c/c Wagner, Patricia Helena Crnkovic Vigati c/c Lorival, Miroslavo Crnkovic Junior c/c Jessica, Marcia Cristina Crnkovic Tramonti c/c Marcelo, familiares e amigos.

O velório será realizado a partir das 10:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 29/05/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Av. São Carlos 918, Centro para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/06/34.

O Senhor: Valdeci Joaquim Feitoza

Faleceu dia 28/05/23 às 08:35 horas em São Carlos com 72 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Barbosa da Cruz Feitoza e deixa os filhos: Vilmar Silva Feitoza Ribeiro c/c Fabricia, Ana Paula Silva Feitoza Ribeiro c/c Claudemar, Valdemi Silva Feitoza, Roseli Silva Feitoza c/c Reinaldo, Maria Aparecida Silva Feitoza, Rafaela Feitoza c/c Rafael, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 29/05/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/05/51.

O Senhor: José Luiz Redondo

Faleceu dia 27/05/23 às 07:53 horas em São Carlos com 58 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Vanderléia Alves e os filhos: Silvio Luiz c/c Vanderléia Ramos Redondo, Jéssica Thais, Roger Luis, Érica, Esther, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 28/05/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 Vila Costa do sol para o Cemitério

Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/01/1965.

O Senhor: Jesus Aparecido Fernandes

Faleceu dia 26/05/23 às 08:20 horas em São Carlos com 54 anos de idade.

Era solteiro, filho de Benedito Fernandes e Rosa Pereira Fernandes e deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/05/23 às 17:15 horas saindo o féretro do(a) Rua José de Alencar, 539 V. Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/11/1968.

O Senhor: Luiz Roda

Faleceu dia 26/05/23 às 05:00 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria de Lourdes Barros Roda e os filhos: Sérgio Luiz Roda c/c Renata, Silvia Maria Roda, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/05/23 às 14:30 horas, direto para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 21/05/1936.

A Senhora: Aparecida de Fátima Fregnani Carvalho

Faleceu dia 25/05/23 às 23:00 horas em Barretos com 65 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Pedro de Carvalho e as filhas: Fabiana e Fabricia, familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 26/05/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 18/08/1957.

A Senhora: Marinalda Aparecida Catalani dos Santos

Faleceu dia 25/05/23 às 14:35 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 56 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Alcides Ferreira dos Santos e os filhos: Rogério c/c Gabriela, Renato c/c Joice, Alexandre, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/05/23 às 09:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 07/09/1966.

