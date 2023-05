SIGA O SCA NO

O Senhor: Mirolasvo Crnkovic

Faleceu dia 28/05/23 às 10:15 horas em São Carlos com 88 anos de idade.Era viúvo da Sra. Eleusa Elena Crnkovic e deixa os filhos: Glaucia Regina Crnkovic c/c Wagner, Patricia Helena Crnkovic Vigati c/c Lorival, Miroslavo Crnkovic Junior c/c Jessica, Marcia Cristina Crnkovic Tramonti c/c Marcelo, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 10:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 29/05/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Av. São Carlos 918, Centro para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/06/34.

O Senhor: Valdeci Joaquim Feitoza

Faleceu dia 28/05/23 às 08:35 horas em São Carlos com 72 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Maria Barbosa da Cruz Feitoza e deixa os filhos: Vilmar Silva Feitoza Ribeiro c/c Fabricia, Ana Paula Silva Feitoza Ribeiro c/c Claudemar, Valdemi Silva Feitoza, Roseli Silva Feitoza c/c Reinaldo, Maria Aparecida Silva Feitoza, Rafaela Feitoza c/c Rafael, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 29/05/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/05/51.

