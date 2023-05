A Senhora: Lucila Aparecida de Moura Castral

Faleceu dia 21/05/23 às 10:37 horas em São Carlos com 89 anos de idade.Era viúva do Sr. Vicente Castral e deixa os filhos: Sonia Maria Castral, Carlos Eduardo Castral, Paulo Cesar Castral, Ana Paula Castral, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 22/05/23 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 14/12/33.

O Senhor: Octavio Mariano

Faleceu dia 21/05/23 às 09:00 horas em Dourado com 91 anos de idade.Era viúvo da Sra. Maria Cerminario Mariano e deixa os filhos: Valdir Carlos Mariano, Luiz Carlos Mariano, Hilda Marta Mariano Araujo, Marilda Izabel Mariano Gonçalves, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 21/05/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 07/09/31.

