Nova Funerária -

O Senhor: Antonio Domingues da Silva

Faleceu dia 19/05/23 às 06:55 horas em São Carlos com 76 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Aparecida Alice da Silva e deixa os filhos: Rita de Cassia da Silva, Marcia Regina da Silva c/c Jose Esteves, Paulo Henrique da Silva, Adriana Cristina da Silva, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 10:45 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 19/05/23 às 14:45 horas saindo o féretro do(a) R: José de Alencar, 539 Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 31/08/46.

A Senhora: Wilma Paschoalino Profiti

Faleceu dia 18/05/23 às 12:30 horas em São Carlos com 87 anos de idade.Era viúva do Sr. Oswaldo Profiti e deixa os filhos: Osvaldo Aparecido c/c Aparecida, Fátima, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 19/05/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/04/36.

A Senhora: Josefa Maria da Silva

Faleceu dia 18/05/23 às 10:00 horas em Ibaté com 95 anos de idade.Era viúva do Sr. Seuvino Augusto da Silva e deixa os filhos: Luiz, Carlos c/c Lourdes, Augusto c/c Rosa, José Zito, Luciano, Cicera c/c Naldo, Benedita, Maria Lucia c/c Leonardo, familiares e amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 19/05/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté

Data de nascimento: 10/01/28.

Leia Também