SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

A senhora: Elisete Aparecida Buttignon

Faleceu dia 18/05/23 às 04:05 horas em Jaú com 61 anos de idade.

Era solteira filha de Agenor Buttignon e deixa a mãe Shirley Pipoli Buttignon e os irmãos: Isabel Cristina Buttignon e Carlos Alberto Buttignon.

Seu corpo foi trasladado para São Carlos - SP.

O velório será realizado na Avenida Salgado Filho, 289 Vila Marina a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 18/05/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) para o Crematório Humanos e Pet em Américo Brasiliense - SP.

Data de nascimento: 19/01/62.

A Senhora: Terezinha dos Santos Bonfim

Faleceu dia 18/05/23 às 01:37 horas em São Carlos com 57 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Pedro Cardoso dos Santos e os filhos: Tais, Tamires, Fernando, Leandro e Camila, familiares e amigos.

O velório será realizado a partir das 11:15 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 18/05/23 às 15:15 horas saindo o féretro do(a) R. São Joaquim, 539 - Vila Costa do Sol para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 11/09/65.

Leia Também